04 Şubat 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da şampiyonluk tişörtü belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de lider Başakşehir'in ardından ikinci sırada bulunan Galatasaray'da, yönetim taraftarı ve camiayı motive etmek için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 04.02.2019 15:51
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Galatasarayda şampiyonluk tişörtü belli oldu!

Alanyaspor deplasmanından 1 puanla dönerek lider Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen Galataaray'da yönetim ve teknik heyet, futbolcuların ve taraftarların şampiyonluğa olan inancını kaybetmemesi için harekete geçti.

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Galatasarayda şampiyonluk tişörtü belli oldu!

Geçen sene olduğu gibi taraftarı kenetleyecek bir slogan arayışına giren Galatasaray, kararını verdi.

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Galatasarayda şampiyonluk tişörtü belli oldu!

21. şampiyonluğun kazanıldığı geçtiğimiz sezon yine taraftarlar için iki farklı slogan ortaya çıkarılmıştı.

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Galatasarayda şampiyonluk tişörtü belli oldu!

Şampiyonluk için 'hedef 21' sloganı seçilmişti.

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Galatasarayda şampiyonluk tişörtü belli oldu!

2017-18 sezonunun sonlarına doğru Başakşehir ve Fenerbahçe ile girilen şampiyonluk yarışının son haftalarında ise bir başka slogan ortaya çıkmıştı.

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