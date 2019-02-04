Galatasarayda karar verildi! İki isimle yollar ayrılıyor

EREN VE MAICON DA YOLCU

Öte yandan Galatasaray'ın gelecek planlarında yer almayan Eren Derdiyok ve Maicon için de Brezilya, Çin, Japonya ve Suudi Arabistan kulüplerinden teklifler geldi. İki oyuncunun yarım sezonluk maaliyeti 2 milyon 175 bin Euro'yu bulurken sarı kırmızılı kulüp bu maliyetten kurtulmak için iki oyuncuyu elden çıkarmak için yoğun çaba gösteriyor.