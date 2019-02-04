Galatasarayda karar verildi! İki isimle yollar ayrılıyor

05 Şubat 2019, Salı
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Galatasaray'da karar verildi! İki isimle yollar ayrılıyor
Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 20 haftada 36 puan toplayan ve lider Medipol Başakşehir'in arkasında 2. sırada bulunan Galatasaray, devre arasında kadrosunu Emre Taşdemir, Semih Kaya, Maicon, Christian Luyindeme, Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou ile takviye etti.
Sarı kırmızılı takım sezon sonunda iki oyuncusuyla yollarını ayırma kararı aldı.
Giriş Tarihi: 04.02.2019 21:24 Güncelleme Tarihi: 05.02.2019 07:55
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