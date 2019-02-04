05 Şubat 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da karar verildi! İki isimle yollar ayrılıyor

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 20 haftada 36 puan toplayan ve lider Medipol Başakşehir'in arkasında 2. sırada bulunan Galatasaray, devre arasında kadrosunu Emre Taşdemir, Semih Kaya, Maicon, Christian Luyindeme, Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou ile takviye etti.

Sarı kırmızılı takım sezon sonunda iki oyuncusuyla yollarını ayırma kararı aldı.

Giriş Tarihi: 04.02.2019 21:24 Güncelleme Tarihi: 05.02.2019 07:55
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Galatasarayda karar verildi! İki isimle yollar ayrılıyor

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 20 haftada 36 puan toplayan ve lider Medipol Başakşehir'in arkasında 2. sırada bulunan Galatasaray, devre arasında kadrosunu Emre Taşdemir, Semih Kaya, Maicon, Christian Luyindeme, Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou ile takviye etti.

Sarı kırmızılı takım sezon sonunda iki oyuncusuyla yollarını ayırma kararı aldı.

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Galatasarayda karar verildi! İki isimle yollar ayrılıyor

Bip Spor'un haberine göre Galatasaray, Muğdat Çelik ve Ryan Donk'un sözleşmelerindeki opsiyonu kullanmayacak ve iki oyuncuyla yollar ayrılacak.

Haziran ayında Hollandalı oyuncunun sözleşmesini yenileyen sarı kırmızılılar, Donk'a 2018-2019 sezonu için net 1 milyon 895 bin Euro ödeneceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmişti. 2018-2019 sezonunda Süper Lig ve UEFA müsabakalarında 21 maç oynaması halinde sözleşmesi otomatik olarak uzayacak 32 yaşındaki oyuncu şimdiye dek 19 maçta görev aldı.

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Galatasarayda karar verildi! İki isimle yollar ayrılıyor

Sarı kırmızılı ekibin bu sezon bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Muğdat Çelik ise 2018-2019 sezonu için 2 milyon TL kazanıyor. Süper Lig ve UEFA müsabakalarında 20 maçta forma giymesi halinde sözleşmesi 1 sezon için uzayacak olan 29 yaşındaki oyuncu şimdiye dek 14 maçta görev aldı.

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Galatasarayda karar verildi! İki isimle yollar ayrılıyor

EREN VE MAICON DA YOLCU

Öte yandan Galatasaray'ın gelecek planlarında yer almayan Eren Derdiyok ve Maicon için de Brezilya, Çin, Japonya ve Suudi Arabistan kulüplerinden teklifler geldi. İki oyuncunun yarım sezonluk maaliyeti 2 milyon 175 bin Euro'yu bulurken sarı kırmızılı kulüp bu maliyetten kurtulmak için iki oyuncuyu elden çıkarmak için yoğun çaba gösteriyor.

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Galatasarayda karar verildi! İki isimle yollar ayrılıyor
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