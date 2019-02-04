04 Şubat 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan sevindiren açıklama!

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Hatayspor ve Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'dan, taraftarı mutlu edecek açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 04.02.2019 15:48
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Galatasaraydan sevindiren açıklama!

Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden, Hatayspor ve Trabzonspor maçları öncesi taraftarı sevindirecek bir açıklama yayınladı.

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Galatasaraydan sevindiren açıklama!

Sarı-Kırmızılıların, bugün gerçekleşen antrenmana dair yaptığı açıklama şu şekilde;

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Galatasaraydan sevindiren açıklama!

"Futbol Takımımız, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk ayağındaki Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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Galatasaraydan sevindiren açıklama!

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda Aytemiz Alanyaspor'a karşı oynanan son lig maçında tam süre alan futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise core stabilizasyon hareketleriyle antrenmana başladı.

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Galatasaraydan sevindiren açıklama!

Daha sonra çabukluk ve kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda oyunsal formda çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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