24 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi korkusu! İşte muhtemel gruplar

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor. Kuraya üç ya da dördüncü torbadan katılması beklenen Galatasaray'ı çok zor rakipler bekliyor olacak. Ancak Aslan'ın kura şansı yanında olursa geçen sezon olduğu gibi dişine göre bir grupta da mücadele edebilir. İşte o ihtimaller ve Şampiyonlar Ligi torbaları...

Giriş Tarihi: 24.08.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 24.08.2019 11:31
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Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi korkusu! İşte muhtemel gruplar

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı...

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Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi korkusu! İşte muhtemel gruplar

Geçtiğimiz sezon olduğu gibi ülkemizi bu yıl da 'Devler Arenası'nda Galatasaray temsil edecek.

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Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi korkusu! İşte muhtemel gruplar

Sarı-kırmızılılar geride bıraktığımız sezon nispeten kolay sayılabilecek bir grupta mücadele etmişti.

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Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi korkusu! İşte muhtemel gruplar

Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke'nin bulunduğu grupta Galatasaray, yalnızca bir galibiyet ve beraberlik alarak grubu 3. sırada tamamladı.

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Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi korkusu! İşte muhtemel gruplar

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Aslan, son 32 turunda Benfica ile eşleşti.

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