Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi korkusu! İşte muhtemel gruplar

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor. Kuraya üç ya da dördüncü torbadan katılması beklenen Galatasaray'ı çok zor rakipler bekliyor olacak. Ancak Aslan'ın kura şansı yanında olursa geçen sezon olduğu gibi dişine göre bir grupta da mücadele edebilir. İşte o ihtimaller ve Şampiyonlar Ligi torbaları...