24 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız İstanbul'a geliyor!

Transfer sezonunun kapanmasına az bir süre kala bir bomba daha patlıyor... Dünyaca ünlü yıldızın yeni adresinin Türkiye'ye olduğu açıklandı. Takımı tarafından bileti kesilen ve yeni sezonda kadroda düşünülmeyen süper yıldız için transfer derbisi! Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe için yazılan yıldız ismin transferinde zafer kimin olacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 24.08.2019 12:21 Güncelleme Tarihi: 24.08.2019 12:22
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız İstanbul'a geliyor!

Yaz transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala son dakika transfer haberleri gelmeye ve yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız İstanbul'a geliyor!

Transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray ve Fenerbahçe, şampiyonluk parolası kapsamında adımlarını atmayı sürdürüyor...

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız İstanbul'a geliyor!

Bu sırada yaşanan son dakika gelişmesi iki takım taraftarlarını da heyecanlandırdı.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız İstanbul'a geliyor!

Orta saha takviyesi için belirlenen isimlerde sık sık karşıya gelen iki takım temsilcileri yine bir transferde derbi yaşayacak.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız İstanbul'a geliyor!

İşte İngilizlerin duyurduğu sıcak gelişmenin ayrıntıları ve yeni orta saha transferinde son dakika...

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