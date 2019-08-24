24 Ağustos 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız İstanbul'a geliyor!
Transfer sezonunun kapanmasına az bir süre kala bir bomba daha patlıyor... Dünyaca ünlü yıldızın yeni adresinin Türkiye'ye olduğu açıklandı. Takımı tarafından bileti kesilen ve yeni sezonda kadroda düşünülmeyen süper yıldız için transfer derbisi! Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe için yazılan yıldız ismin transferinde zafer kimin olacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 24.08.2019 12:21 Güncelleme Tarihi: 24.08.2019 12:22
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