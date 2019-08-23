23 Ağustos 2019, Cuma
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Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi! Herkes Falcao'yu beklerken...
Yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılarda gündem forvet transferi... Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao transferini sonlandırmak için gün sayan sarı-kırmızılılarda herkes yıldız futbolcunun imzasını beklerken yönetimden sürpriz bir hamle geldi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 23.08.2019 19:13 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 19:19
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