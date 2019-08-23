23 Ağustos 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi! Herkes Falcao'yu beklerken...

Yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılarda gündem forvet transferi... Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao transferini sonlandırmak için gün sayan sarı-kırmızılılarda herkes yıldız futbolcunun imzasını beklerken yönetimden sürpriz bir hamle geldi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 23.08.2019 19:13 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 19:19
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Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi! Herkes Falcao'yu beklerken...

Sezona Denizlispor mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi! Herkes Falcao'yu beklerken...

Hareketli bir transfer dönemi geçiren ve 10 futbolcuyla sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda oyuncu arayışları devam ediyor.

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Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi! Herkes Falcao'yu beklerken...

Teknik heyetin raporu doğrultusunda ilerleyen yönetimin öncelikli hedefiyse forvet transferi...

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Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi! Herkes Falcao'yu beklerken...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom'da transferin bir numaralı ismiyse Radamel Falcao.

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Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi! Herkes Falcao'yu beklerken...

Kolombiyalı yıldızı takıma katmak için uzun süredir girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılar, bu transfer için menajer Ahmet Bulut'a yetki vermişti.

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