Galatasaray'da puan kaybetmek yasak: İşte Aslan'ın 11'i!

Sarı-kırmızılı ekip bu sezon deplasmanda 18 puan bırakırken Terim'den sert bir uyarı geldi. Puan kaybı istemeyen tecrübeli hoca, "Ben deplasman falan anlamam. Bir oyuncu görevini yapmıyorsa burada işi yok" dedi.