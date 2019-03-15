Mitroglou'dan Fatih Terim'e övgü

Galatasaray'ın Yunan forveti Kostas Mitroglou, Teknik Direktör Fatih Terim'e övgüler yağdırdı... "Ona neden İmparator dendiğini kısa sürede anladım" diyen golcü futbolcu, tecrübeli teknik adamın formayı adaletli bir şekilde dağıttığını söyledi.

Galatasaray'ın Yunan golcüsü Kostas Mitrogoğlu, sarı-kırmızılı formayı giydiği için çok mutlu olduğunu söyledi. 31 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'da ortam çok iyi. birbirleriyle iyi anlaşan bir arkadaş grubu var ve hiç yabancılık çekmedim. Takımdaki herkes bana çok sıcak davranıyor. Buraya gelmek benim için doğru bir tercihti. Umarım takıma olan katkım artarak devam eder. Bunun için çok çalışıyorum" diye konuştu.

Fatih Terim'le çalışmaktan son derece memnun olduğunu ifade eden Mitroglou, "İmparator lakabını neden aldığını anladım. Bütün oyunculara eşit davranıyor ve formayı adaletli dağıtıyor. Takımdaki herkes kendisine saygı duyuyor. Büyük bir otoritesi var" ifadelerini kullandı.

3 maçta ilk 11'de şans bulan Kostas Mitroglou, 1'er gol ve asistle skora 2 kez katkı yaptı. Yunan golcü bu performansıyla Galatasaray'ın 4 puan kazanmasını sağladı..