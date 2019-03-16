17 Mart 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Diame kapışması

Galatasaray ve Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Newcastle United'la yollarını ayırmaya hazırlanan yıldızın peşinde olduğu öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 16.03.2019 22:30 Güncelleme Tarihi: 17.03.2019 08:03
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Beşiktaş ve Galatasaray'ın Diame kapışması

Gelecek sezon için kolları sıvayan Galatasaray ve Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası gündeme getirildi.

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Beşiktaş ve Galatasaray'ın Diame kapışması

İtalyan basını, Beşiktaş ve Galatasaray'ın Newcastle United forması giyen Mohamed Diame ile ilgilendiği iddia edildi.

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Beşiktaş ve Galatasaray'ın Diame kapışması

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İngiliz kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Senegalli orta sahanın takımdan ayrılması gündemde...

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Beşiktaş ve Galatasaray'ın Diame kapışması

Bu nedenle Galatasaray ve Beşiktaş şimdiden görüşmelere başladı.

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Beşiktaş ve Galatasaray'ın Diame kapışması

31 yaşındaki Diame ile ayrıca Brighton ve Crystal Palace'ın da ilgilendiği öne sürüldü.

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