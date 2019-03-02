02 Mart 2019, Cumartesi

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Galatasaray'da orta sahaya operasyon!

Galatasaray'da sezon sonu için ilk gündem maddesi orta saha! Sarı kırmızılı ekipte mevcut orta saha oyuncularından hangileriyle yola devam edileceğine, hangileriyle yolların ayrılacağına Fatih Terim'in raporuyla karar verildi. İşte Galatasaray'da orta sahaya sezon sonunda yapılacak operasyonun detayları...

Giriş Tarihi: 02.03.2019 13:26 Güncelleme Tarihi: 02.03.2019 13:33
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Galatasaray'da orta sahaya operasyon!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yeni sezon öncesi orta alanı tamamen değiştirmeyi planlıyor.

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Galatasaray'da orta sahaya operasyon!

Güneş'in haberine göre, Terim'in raporu doğrultusunda sarı kırmızılı yönetim harekete geçti. Buna göre, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ndiaye ile yollar ayrılacak.

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Galatasaray'da orta sahaya operasyon!

Bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen Fernando başta olmak üzere, yüksek maliyetli Belhanda ve Feghouli satış listesine konacak.

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Galatasaray'da orta sahaya operasyon!

Şimdilik durumları net olmayan Ryan Donk ile Selçuk İnan için ise Haziran ayı beklenecek.

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Galatasaray'da orta sahaya operasyon!

Fatih Terim, bu iki oyuncunun sezon sonuna kadarki maçlarda sergileyecekleri performanslara göre takımda kalıp kalmayacaklarına karar verecek.

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