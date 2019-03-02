02 Mart 2019, Cumartesi
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Galatasaray'da orta sahaya operasyon!
Galatasaray'da sezon sonu için ilk gündem maddesi orta saha! Sarı kırmızılı ekipte mevcut orta saha oyuncularından hangileriyle yola devam edileceğine, hangileriyle yolların ayrılacağına Fatih Terim'in raporuyla karar verildi. İşte Galatasaray'da orta sahaya sezon sonunda yapılacak operasyonun detayları...
Giriş Tarihi: 02.03.2019 13:26 Güncelleme Tarihi: 02.03.2019 13:33
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