01 Mart 2019, Cuma

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İşte Fatih Terim'in büyük planı! 2024 yılında...

Galatasaray'la sözleşmesini 5 yıl daha uzatmaya hazırlanan Fatih Terim 2024'te teknik adamlık kariyerine nokta koymayı düşünüyor. Tecrübeli hoca ardından da 2024 yılında yani 70 yaşında, Galatasaray'a dair en büyük hayalini gerçekleştirecek.

Giriş Tarihi: 01.03.2019 01:21 Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 07:48
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İşte Fatih Terim'in büyük planı! 2024 yılında...

Türk futbolu ve Galatasaray'ın en önemli teknik adamlarından Fatih Terim 'büyük hayali' için düğmeye bastı...

GALATASARAY MAÇINA BÜYÜK İLGİ! TARAFTAR ÇATIDA / İZLEYİN

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İşte Fatih Terim'in büyük planı! 2024 yılında...

Tecrübeli hoca, sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatılması konusunda Sarı-Kırmızılı yönetimle anlaşmıştı.

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İşte Fatih Terim'in büyük planı! 2024 yılında...

Fatih Terim yeni sözleşmesinin bitiş tarihinde teknik adamlık kariyerine noktayı koyacak.

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İşte Fatih Terim'in büyük planı! 2024 yılında...

1974 YILINDA ADIM ATMIŞTI

Başarılı hoca ardından, 1974 yılında futbolcu olarak adım attığı Galatasaray'da en önemli mevkiye gelmek için için adımını atacak. Takvim'in haberine göre Terim, çok uzun süredir planladığı başkanlık için hazırlıklara başlayacak.

HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇINDA VAR İNCELEMESİYLE GOL KARARI / İZLEYİN

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İşte Fatih Terim'in büyük planı! 2024 yılında...

EĞER ERKEN SEÇİM OLMAZSA...

Eğer Sarı-Kırmızılı kulüpte yeni bir erken seçim olmazsa, Fatih Terim'in yeni sözleşmesinin bitiş tarihi olan 2024'te olağan genel kurul yapılacak. Terim'in bu seçime başkan adayı olarak girmesi bekleniyor.

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