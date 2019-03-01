01 Mart 2019, Cuma
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İşte Fatih Terim'in büyük planı! 2024 yılında...
Galatasaray'la sözleşmesini 5 yıl daha uzatmaya hazırlanan Fatih Terim 2024'te teknik adamlık kariyerine nokta koymayı düşünüyor. Tecrübeli hoca ardından da 2024 yılında yani 70 yaşında, Galatasaray'a dair en büyük hayalini gerçekleştirecek.
Giriş Tarihi: 01.03.2019 01:21 Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 07:48
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