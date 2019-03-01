İşte Fatih Terim'in büyük planı! 2024 yılında...

1974 YILINDA ADIM ATMIŞTI

Başarılı hoca ardından, 1974 yılında futbolcu olarak adım attığı Galatasaray'da en önemli mevkiye gelmek için için adımını atacak. Takvim'in haberine göre Terim, çok uzun süredir planladığı başkanlık için hazırlıklara başlayacak.