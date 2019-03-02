02 Mart 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Diagne: "Oynat beni hocam"

Oynat beni hocam
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 01.03.2019

Sakatlığını atlatan Diagne, Erzurum maçında ’den forma istedi. Senegalli yıldız, “Göreve hazırım” mesajı verdi.

Galatasaray camiasının büyük beklentiler beslediği Mbaye Diagne, ligdeki kritik Erzurum deplasmanında forma istiyor. Sakatlığı nedeniyle ligdeki Akhisar ile kupadaki Hatay maçlarını kaçıran Senegalli santrfor iyileşti. 27 yaşındaki golcü, teknik direktör ile görüşerek oynayacak durumda olduğunu bildirdi. Kendisine güven verdiği için hocasına teşekkür eden Senegalli santrfor, "Kendimi daha iyi hissediyorum ve Erzurumspor maçında sahada olmak istiyorum. Tüm gücümle oynayabilirim" dedi. İmparator'un kulüp doktorlarıyla bilgi alışverişi yaptıktan sonra Senegalli yıldız hakkındaki kararını maç günü vereceği öğrenildi.

1 GOL ATMIŞTI
Gol krallığında 21 golle zirvede yer alan Diagne, Erzurumspor'a karşı Kasımpaşa formasıyla ligin ilk yarısında oynamıştı. Diagne, 1-1 biten maçta mavi-beyazlılara gol atmıştı.

MİLLİ DAVET
Senegal 'na ilk kez Eylül 2018'de davet edilen Mbaye Diagne, bir kez daha çağrıldı. Senegal'in 22 Mart'ta Madagaskar ile evinde yapacağı Afrika Uluslar Kupası müsabakası için davet edilen 27 yaşındaki santrfor, bu bilgiyi sosyal medya hesabından büyük bir sevinçle açıkladı.

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