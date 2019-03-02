02 Mart 2019, Cumartesi
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Galatasaray kafilesi Erzurum'da
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında BB Erzurumspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Erzurum'a geldi.
Giriş Tarihi: 02.03.2019 18:33 Güncelleme Tarihi: 02.03.2019 18:35
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