Galatasaray kafilesi Erzurum'da

Erzurum Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı ekibi, burada bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, havalimanı çıkışı futbolculara tezahürat yaptı, Teknik Direktör Fatih Terim'e çiçek verdi. Sarı-kırmızılı ekip, otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

