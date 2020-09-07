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Galatasaray'da orta saha harekatı başlıyor! Fatih Terim devreye girdi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve UEFA Avrupa Ligi 2. tur ön eleme karşılaşmasında Neftçi Bakü ile eşleşen Galatasaray, gelecek sezon şampiyonluk yolunda iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bu kapsamda çeşitli mevkilere 6 transfer yapan sarı-kırmızılı takım, orta alanda oluşan boşluğu da yapacağı takviyelerle kapatmayı planlıyor. Bu kapsamda teknik direktör Fatih Terim, özel bağlantılarını kullanarak transferde devreye girdi. En az 2 takviye yapmak isteyen Cimbom, bir başka yıldızı daha gündemine aldı. İşte o isimler ve Galatasaray'daki tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 07.09.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 12:31
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Galatasaray'da orta saha harekatı başlıyor! Fatih Terim devreye girdi

Geçtiğimiz sezonu 6. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile eşleşen Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürüyor.

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Galatasaray'da orta saha harekatı başlıyor! Fatih Terim devreye girdi

Gerek harcama limiti gerekse Finansal Fair-Play (FFP) kapsamında sattığı kadar alabilen sarı-kırmızılılar, Brezilyalı defans oyuncusu Maicon'u Al Nasr'a 1 milyon 430 bin Euro'ya satmıştı.

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Galatasaray'da orta saha harekatı başlıyor! Fatih Terim devreye girdi

Önceliği bonservisi elinde olan ve maliyeti düşük isimlere veren Galatasaray, bu kapsamda kadrosuna 6 oyuncu dahil etmişti.

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Galatasaray'da orta saha harekatı başlıyor! Fatih Terim devreye girdi

Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui ve Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katan Cimbom, Ryan Donk ile de 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.

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Galatasaray'da orta saha harekatı başlıyor! Fatih Terim devreye girdi

Kiralık sözleşmeleri sona eren Onyekuru, Lemina, Seri ve Andone ile yollarını ayıran Aslan, ayrıca sözleşmeleri biten Selçuk İnan, Yuto Nagatomo ve Mariano ile de mukaveleleri uzatmamıştı.

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