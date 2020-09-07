Galatasaray'da orta saha harekatı başlıyor! Fatih Terim devreye girdi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve UEFA Avrupa Ligi 2. tur ön eleme karşılaşmasında Neftçi Bakü ile eşleşen Galatasaray, gelecek sezon şampiyonluk yolunda iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bu kapsamda çeşitli mevkilere 6 transfer yapan sarı-kırmızılı takım, orta alanda oluşan boşluğu da yapacağı takviyelerle kapatmayı planlıyor. Bu kapsamda teknik direktör Fatih Terim, özel bağlantılarını kullanarak transferde devreye girdi. En az 2 takviye yapmak isteyen Cimbom, bir başka yıldızı daha gündemine aldı. İşte o isimler ve Galatasaray'daki tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

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Giriş Tarihi: 07.09.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 12:31 ABONE OL