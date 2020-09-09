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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Erol Bulut istemişti Fatih Terim alıyor

Transfer döneminde kadrosunu 6 isimle güçlendiren Galatasaray, takviyelerini sürdürmeye devam edecek. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin istediği yıldıza kancayı taktı. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Giriş Tarihi: 09.09.2020 10:35
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Erol Bulut istemişti Fatih Terim alıyor

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala transfer hedeflerini belirleyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Erol Bulut istemişti Fatih Terim alıyor

Stoke City'den Oghenekaro Etebo ile anlaşan sarı-kırmızılılar Celta Vigo'dan Okay Yokuşlu ve Inter'den Nainggolan için temaslarını sıklaştırdı.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Erol Bulut istemişti Fatih Terim alıyor

Celta Vigo kulübüyle Okay'ı 1 yıl kiralamak için masaya oturan yönetim, pazarlıklarda belirli bir noktaya geldi. İspanyol ekibinin ilk etapta 2 milyon euro kiralama bedeli istediği ancak bu rakamın 1,5 milyon euroya çekildiği gelen haberler arasında.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Erol Bulut istemişti Fatih Terim alıyor

Belhanda ve Babel için transferin son gününe kadar gelecek teklifleri bekleyecek olan Galatasaray, cuma gününe kadar Okay transferini duyurmayı hedefliyor.


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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Erol Bulut istemişti Fatih Terim alıyor

Nainggolan için ise pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı iddia edilirken Belçikalı yıldızın da Okay Yokuşlu gibi kiralık olarak düşünüldüğü belirtildi.

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