Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Erol Bulut istemişti Fatih Terim alıyor

Celta Vigo kulübüyle Okay'ı 1 yıl kiralamak için masaya oturan yönetim, pazarlıklarda belirli bir noktaya geldi. İspanyol ekibinin ilk etapta 2 milyon euro kiralama bedeli istediği ancak bu rakamın 1,5 milyon euroya çekildiği gelen haberler arasında.