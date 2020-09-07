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Galatasaray'dan dev takas! 1 verip 2 alınacak

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, dev bir takas gerçekleşiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in onayı doğrultusunda 1 oyuncusunu takasla verirken 2 oyuncu aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 07.09.2020 10:06 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 11:22
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Galatasaray'dan dev takas! 1 verip 2 alınacak

Galatasaray ile TFF 1. Lig'de mücade veren futbolcu fabrikası Altınordu arasında sürpriz bir takas gerçekleşti.

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Galatasaray'dan dev takas! 1 verip 2 alınacak

Türkiye'de liglerin başlamasına az bir süre kala birçok transfer gerçekleşirken genç isimler transferde ayrı bir yer tutuyor.

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Galatasaray'dan dev takas! 1 verip 2 alınacak

ASLAN 1 VERDİ 2 ALDI!
Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray bir orta saha oyuncusunu verip Fatih Terim'in onayıyla bir orta saha, bir de sol kanat transfer etti.

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Galatasaray'dan dev takas! 1 verip 2 alınacak

ALTINORDU BİRHAN'I İSTEDİ!
Galatasaray'da altyapıdan yetiştikten sonra profesyonel olan Birhan Vatansever sonrasında Bandırma'nın yolunu tutmuştu.

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Galatasaray'dan dev takas! 1 verip 2 alınacak

Sonrasında yeniden bonservisiyle alınan 1997 doğumlu futbolcu, önce İnegöl'e kiralanmış sonra da Sancaktepe ve Bandırma'ya geçici olarak gönderilmişti.

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