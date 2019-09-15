15 Eylül 2019, Pazar
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Galatasaray'da kriz! 508 Milyon TL...
Emlak Konut GYO, Galatasray'da dönemin Başkanı Dursun Özbek yönetimiyle 2016 yılında yaptığı Riva ve Florya projelerinin feshi sürecinin başlatıldığını KAP'a bildirmişti. Emlak Konut bu fesih işleminin nedeni olarak Galatasaray yönetiminin arazileri zamanında teslim etmediğini göstermişti. Galatasaray yönetimi bu kararın ardından Emlak konut GYO yetkilileriyle görüşme kararı aldı. İşte Galatasaray'daki büyük kriz ve detaylar...
Giriş Tarihi: 15.09.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 15.09.2019 09:37
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