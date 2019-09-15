15 Eylül 2019, Pazar

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Galatasaray'da kriz! 508 Milyon TL...

Emlak Konut GYO, Galatasray'da dönemin Başkanı Dursun Özbek yönetimiyle 2016 yılında yaptığı Riva ve Florya projelerinin feshi sürecinin başlatıldığını KAP'a bildirmişti. Emlak Konut bu fesih işleminin nedeni olarak Galatasaray yönetiminin arazileri zamanında teslim etmediğini göstermişti. Galatasaray yönetimi bu kararın ardından Emlak konut GYO yetkilileriyle görüşme kararı aldı. İşte Galatasaray'daki büyük kriz ve detaylar...

Giriş Tarihi: 15.09.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 15.09.2019 09:37
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Galatasaray'da kriz! 508 Milyon TL...

Galatasaray Kulübü, Emlak Konut'a verdiği sözü tutup Florya arazisini vaktinde teslim etmeyince büyük bir gelirden mahrum olmuştu.

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Galatasaray'da kriz! 508 Milyon TL...

Emlak Konut GYO, 2016 yılında Galatasaray ile yaptığı Riva ve Florya projelerinin feshi sürecinin başlatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmişti.

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Galatasaray'da kriz! 508 Milyon TL...

Sabah'ın edindiği bilgiye göre; sözleşmenin feshine giden süreçte Galatasaray'ın protokolden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi etkili oldu.

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Galatasaray'da kriz! 508 Milyon TL...

Şu ana kadar Galatasaray'a 260 milyon TL ödeme yapmasına rağmen kulübün arsa teslimi yükümlülüğünü yerine getirmediğini, verilen ek sürelere rağmen Florya arazisinin zamanında boşaltılmadığını ileri süren Emlak Konut GYO, fesih sürecini başlattı.

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Galatasaray'da kriz! 508 Milyon TL...

Emlak Konut GYO'nun bugüne kadar yaptığı ödemeler için formül bulmak üzere kulüple masaya oturacağı öğrenildi.

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