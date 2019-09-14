14 Eylül 2019, Cumartesi

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Kasımpaşa maçı sonrası Terim'den flaş karar! 2 yıldıza...

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettiği maçta taraftarlar tarafından beklenen baskılı futbolu sergileyememişti. İlk golü bulduktan sonra skoru koruma içgüdüsü ile geriye yaslanan sarı-kırmızılı takımın futbolu otoriteler tarafından beğenilmedi. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim faturayı 2 yıldıza kesti.

Giriş Tarihi: 14.09.2019 20:45 Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 20:47
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Kasımpaşa maçı sonrası Terim'den flaş karar! 2 yıldıza...
Galatasaray'da Fatih Terim, Kasımpaşa maçındaki galibiyete rağmen oynanan futboldan memnun değil.
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Kasımpaşa maçı sonrası Terim'den flaş karar! 2 yıldıza...
Yeni transferlerle kadrosunu oldukça güçlendiren sar-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda Kasımpaşa karşısında gövde gösterisi yapmak istiyordu.
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Kasımpaşa maçı sonrası Terim'den flaş karar! 2 yıldıza...
Lemina ve Falcao'nun ilk kez forma giydiği mücadelede Galatasaray beklenen coşkulu futbolun uzağında kaldı.
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Kasımpaşa maçı sonrası Terim'den flaş karar! 2 yıldıza...
Aslan, 38. dakikada yıldız golcüsü Radamel Falcao'nun attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ancak oynanan futbol gelecek için ümit vermedi.
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Kasımpaşa maçı sonrası Terim'den flaş karar! 2 yıldıza...
Özellikle savunma hattında yapılan basit hatalar Galatasaray taraftarının yüreğini ağzına getirdi.
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