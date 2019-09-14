14 Eylül 2019, Cumartesi
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Kasımpaşa maçı sonrası Terim'den flaş karar! 2 yıldıza...
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettiği maçta taraftarlar tarafından beklenen baskılı futbolu sergileyememişti. İlk golü bulduktan sonra skoru koruma içgüdüsü ile geriye yaslanan sarı-kırmızılı takımın futbolu otoriteler tarafından beğenilmedi. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim faturayı 2 yıldıza kesti.
Giriş Tarihi: 14.09.2019 20:45 Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 20:47
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