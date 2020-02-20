20 Şubat 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına devam etti! Lemina...

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında karşılaşacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulüp resmi internet sitesinden Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın fotoğraflarını yayınlarken bir son dakika bilgisini de verdi. Mario Lemina'nın son durumu duyuruldu. Peki 26 yaşındaki Gabonlu orta saha Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 20.02.2020 16:44
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Galatasaray Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına devam etti! Lemina...

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Galatasaray Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına devam etti! Lemina...

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından sınırlı alanda pas oyunu oynandığı belirtildi.

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Galatasaray Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına devam etti! Lemina...

İdmanın devamında dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandığı, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından antrenmanın tamamlandığı bildirildi.

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Galatasaray Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına devam etti! Lemina...

Teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırladığı oyuncularına idman esmasında sık sık direktif verdi.

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Galatasaray Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına devam etti! Lemina...

Oyuncuların da eksta bir motivasyon ile antrenmanda verilen görevleri yerine getirdiği gözlendi.

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