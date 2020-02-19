19 Şubat 2020, Çarşamba
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Fatih Terim'in Fenerbahçe planı ortaya çıktı! Lemina'nın yerine o isim oynayacak
Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor. Dev mücadelede sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştiren teknik direktör Fatih Terim, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak olan Mario Lemina'nin yerine oynayacak ismi belirledi.
Giriş Tarihi: 19.02.2020 19:15
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