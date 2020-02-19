19 Şubat 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'in Fenerbahçe planı ortaya çıktı! Lemina'nın yerine o isim oynayacak

Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor. Dev mücadelede sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştiren teknik direktör Fatih Terim, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak olan Mario Lemina'nin yerine oynayacak ismi belirledi.

Giriş Tarihi: 19.02.2020 19:15
  • 1
  • 12
Fatih Terim'in Fenerbahçe planı ortaya çıktı! Lemina'nın yerine o isim oynayacak

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Galatasaray'da cezalı herhangi bir oyuncu bulunmazken, Mario Lemina'nın sakatlığı ortalığı karıştırdı.

  • 2
  • 12
Fatih Terim'in Fenerbahçe planı ortaya çıktı! Lemina'nın yerine o isim oynayacak

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmanın 90. dakikasında sakatlanan Lemina, baldırını tutarak oyunu terk etmişti.

  • 3
  • 12
Fatih Terim'in Fenerbahçe planı ortaya çıktı! Lemina'nın yerine o isim oynayacak

Yapılan tetkikler sonucunda 26 yaşındaki futbolcunun sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmişti.

  • 4
  • 12
Fatih Terim'in Fenerbahçe planı ortaya çıktı! Lemina'nın yerine o isim oynayacak

Yeşil sahalardan yaklaşık 3-4 hafta uzak kalması beklenilen Gabonlu yıldızın derbi öncesi yaşanan sakatlığı durumları bir hayli karıştırdı.

  • 5
  • 12
Fatih Terim'in Fenerbahçe planı ortaya çıktı! Lemina'nın yerine o isim oynayacak

Sarı-kırmızılı takımın son 9 maçının 8'in ilk 11 oynayan, takımın vazgeçilmez isimlerden Mario Lemina'nın yerine kimin oynayacağı ise merak konusu oldu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör