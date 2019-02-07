Galatasarayda her şey sil baştan!

07 Şubat 2019, Perşembe
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Galatasaray'da her şey sil baştan!
Cimbom, yüksek ücret alan Gomis, Serdar Aziz, Maicon, Eren Derdiyok gibi isimlerle yollarını ayırıp genç ama potansiyelli futbolcuları kadrosuna kattı.
Giriş Tarihi: 07.02.2019 00:51 Güncelleme Tarihi: 07.02.2019 08:02
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