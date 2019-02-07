07 Şubat 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da her şey sil baştan!

Cimbom, yüksek ücret alan Gomis, Serdar Aziz, Maicon, Eren Derdiyok gibi isimlerle yollarını ayırıp genç ama potansiyelli futbolcuları kadrosuna kattı.

Giriş Tarihi: 07.02.2019 00:51 Güncelleme Tarihi: 07.02.2019 08:02
  • 1
  • 28
Galatasarayda her şey sil baştan!

Sarı-kırmızılılar sezon başında ücretine zam isteyen Bafetimbi Gomis ile yollarını ayırmıştı.

  • 2
  • 28
Galatasarayda her şey sil baştan!

Yine devre arasında yüksek ücret alan Serdar Aziz, Maicon Roque ve Eren Derdiyok'un Galatasaray ile ilişiği kesilmişti.

  • 3
  • 28
Galatasarayda her şey sil baştan!

Yerlerine Christian Luyindama, Mbaye Diagne, Marcao gibi genç isimler kadroya katılmıştı.

  • 4
  • 28
Galatasarayda her şey sil baştan!

Galatasaray'da transfer sirkülasyonu yaz aylarında da sürecek.

  • 5
  • 28
Galatasarayda her şey sil baştan!

Aslan, yüksek maaş alan ancak aynı oranda bunun karşılığını veremeyen oyuncularla yollarını ayıracak.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör