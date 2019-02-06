06 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Beşiktaş gibi olmayalım!

Spor Toto Süper Lig'de lider Başakşehir'in ardından ikinci sırada bulunan ve tüm planlarını şampiyonluk üzerine yapan Galatasaray'ı korku sardı...

Giriş Tarihi: 06.02.2019 19:28
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Beşiktaş gibi olmayalım!

Galatasaray tüm hesaplarını şampiyonluk üzerine yaptı ancak sarı kırmızılıları bir korku sardı.

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Beşiktaş gibi olmayalım!

Camia, Şampiyonlar Ligi'ne gidilmemesi durumunda siyah beyazlılarda olduğu gibi takımın küçülmesinden ve mali kaynakların azalmasından endişe ediyor.

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Beşiktaş gibi olmayalım!

Aslan, Marcao'nun bonservisi için 4 milyon euro ödedi. Diagne için Kasımpaşa'ya 10 milyon euro peşin verildi.

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Beşiktaş gibi olmayalım!

Senegalli için ayrıca 1.8 milyon euroluk KDV ödenecek. Sözleşme süresi içindeki herhangi bir şampiyonlukta lacivert-beyazlılara 3 milyon euro daha bonus verilecek.

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Beşiktaş gibi olmayalım!

Diğer taraftan Luyindama da zorunlu satın alma opsiyonu ile beraber 8 milyon euroya mal oldu.

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