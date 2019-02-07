07 Şubat 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Muslera'nın yerine 3 aday

Galatasaray'da Fernando Muslera sezon sonunda takımdan ayrılıyor! Sarı kırmızılı yönetim, Boca Juniors'ın ısrarla transfer etmek istediği Muslera'yı satma kararı aldı. Öte yandan, Galatasaray, Uruguaylı file bekçisinin yerine geçirmeyi planladığı isim için arayışlara başladı, şimdiden 3 aday belirlendi.

Giriş Tarihi: 07.02.2019 01:25 Güncelleme Tarihi: 07.02.2019 08:02
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Musleranın yerine 3 aday

Galatasaray'da kale denince akla gelen tek isim olan Fernando Muslera sezon sonunda veda ediyor...

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Musleranın yerine 3 aday

11 Ağustos 2011'de 6 milyon 750 bin euro artı Cana karşılığında İtalyan ekibi Lazio'dan transfer edilen ve geldiği günden bu yana sergilediği performansla güven veren Fernando Muslera ile sezon sonunda yollar ayrılacak.

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Musleranın yerine 3 aday

Başarılı file bekçisiyle yolların ayrılmasını planlayan Galatasaray yönetiminin bu kararındaki asıl sebep ise Muslera'nın son zamanlarda memnuniyetsizlik yaratan performansı değil.

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Musleranın yerine 3 aday

Sarı kırmızılı yönetimin şu an gündemindeki en önemli konulardan biri olan Finansal Fair Play nedeniyle sezon sonu için kollar sıvandı.

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Musleranın yerine 3 aday

Yönetimin 55 milyon euro olan maaş bütçesini 45 milyon euroya düşürmek istemesi nedeniyle Muslera liste başına çekilen ilk isim oldu...

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