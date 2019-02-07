Musleranın yerine 3 aday

07 Şubat 2019, Perşembe
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Muslera'nın yerine 3 aday
Galatasaray'da Fernando Muslera sezon sonunda takımdan ayrılıyor! Sarı kırmızılı yönetim, Boca Juniors'ın ısrarla transfer etmek istediği Muslera'yı satma kararı aldı. Öte yandan, Galatasaray, Uruguaylı file bekçisinin yerine geçirmeyi planladığı isim için arayışlara başladı, şimdiden 3 aday belirlendi.
Giriş Tarihi: 07.02.2019 01:25 Güncelleme Tarihi: 07.02.2019 08:02
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