Galatasaray'da büyük kriz! Gomis...

Galatasaray'ın sezon başında Al Hilal'e sattığı Fransız forvet Bafetimbi Gomis ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, bu sezon Suudi Arabistan ekibinde etkili bir performans sergileyen eski yıldızı için FIFA'ya başvurabilir.