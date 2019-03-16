16 Mart 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da büyük kriz! Gomis...

Galatasaray'ın sezon başında Al Hilal'e sattığı Fransız forvet Bafetimbi Gomis ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, bu sezon Suudi Arabistan ekibinde etkili bir performans sergileyen eski yıldızı için FIFA'ya başvurabilir.

Giriş Tarihi: 16.03.2019 13:40 Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 13:45
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Galatasaray'da büyük kriz! Gomis...

Sarı-kırmızılılar, sezon başında yıldız forveti Bafetimbi Gomis'i 6 milyon euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'e satmıştı.

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Galatasaray'da büyük kriz! Gomis...

Yapılan anlaşma gereği Suudi Arabistan ekibi, bonservis bedelini 3 eşit taksitte ödeyecekti.

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Galatasaray'da büyük kriz! Gomis...

Hürriyet'in haberine göre, ilk iki taksidi ödeyen Al Hilal, vade tarihi 1 Mart 2019 olan 2 milyon Euro'luk son taksidi Galatasaray'a göndermedi.

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Galatasaray'da büyük kriz! Gomis...

Sarı-kırmızılı kulüp bunun üzerine ihtarname gönderdi ve bu ay sonuna kadar süre tanıdı.

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Galatasaray'da büyük kriz! Gomis...

Eğer 31 Mart'a kadar para ödenmezse, Galatasaray FIFA'ya şikayette bulunacak.

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