16 Mart 2019, Cumartesi
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Galatasaray'da büyük kriz! Gomis...
Galatasaray'ın sezon başında Al Hilal'e sattığı Fransız forvet Bafetimbi Gomis ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, bu sezon Suudi Arabistan ekibinde etkili bir performans sergileyen eski yıldızı için FIFA'ya başvurabilir.
Giriş Tarihi: 16.03.2019 13:40 Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 13:45
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