03 Haziran 2019, Pazartesi
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"Stadımızı Cumhurbaşkanımız yaptı!"
Galatasaray eski başkanı ve iş adamı Adnan Polat, Sabah Gazetesi Günaydın ekine özel açıklamalarda bulundu. "Türk Telekom'un yapılış sürecinde devletin desteğini unutamam" diyen Polat, o dönemde statlarını devlet yaptığı için rakiplerince çok ciddi eleştirildiğini ama sonra birçok kulübün böyle yaptığını söyledi. Polat ayrıca teknik direktör Fatih Terim ile asla çalışmayacağını da dile getirdi. İşte o sözler...
Giriş Tarihi: 03.06.2019 11:37 Güncelleme Tarihi: 03.06.2019 11:37
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