03 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a yeni star! Oghenekaro Etebo...

Stoke City'nin Ndiaye'yi kiralamayacağını ifade eden D'Avila, "İsterseniz Etebo'yu getirebilirim" diye haber yolladı. Terim'in görüşü alınacak, Nijeryalı futbolcuyla ilgili görüşmeler sıklaştırılacak.

Giriş Tarihi: 03.06.2019 00:23 Güncelleme Tarihi: 03.06.2019 07:59
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Galatasaray'a yeni star! Oghenekaro Etebo...

Ligin sona ermesiyle birlikte Galatasaray'ın orta sahası boşaldı. Selçuk İnan'ın sözleşmesi sona erdi. Kiralık anlaşması biten Badou Ndiaye, Stoke City'ye döndü.

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Galatasaray'a yeni star! Oghenekaro Etebo...

Ücretini 500 bin euro'ya çeken Selçuk ile yeniden anlaşıldığı belirtilirken gözler Ndiaye'ye çevrildi.

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Galatasaray'a yeni star! Oghenekaro Etebo...

Ancak başarılı oyuncunun, yeniden kiralanması zor görünüyor.

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Galatasaray'a yeni star! Oghenekaro Etebo...

Senegalli futbolcuyu, 16 milyon euro'ya İngiltere'ye götüren menajer D'Avilla, Stoke City'nin Ndiaye'yi yeniden kiralamayı çok da düşünmediğini iletti.

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Galatasaray'a yeni star! Oghenekaro Etebo...

D'avila, Galatasaray'a sürpriz bir de teklif yaptı. Ndiaye'nin sadece 750 bin euro'yu kiralanmasını sağlayan Fransız menajer, Galatasaraylı yöneticilere, "Şu an Ndiaye'yle ilgili bir gelişme yok.

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