02 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray scout ekibi 9 ismi takipte

Galatasaray'ın bu sezon elde ettiği şampiyonlukta en büyük rol oynayan yıldızlarından biri olan Henry Onyekuru'nun Everton'a dönme ihtimali oldukça yüksek. Onyekuru'yu öncelikli olarak kadrosuna dahil etmeyi planlayan Everton bunu başaramaması durumunda gelecek yüksek transfer tekliflerini değerlendirmeyi planlıyor. Hal böyle olunca, sarı kırmızılı ekip de alternatif isim arayışlarına başladı.

Giriş Tarihi: 02.06.2019 15:45 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 16:08
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Galatasaray scout ekibi 9 ismi takipte

Gelecek sezon sadece ligde değil, Fatih Terim'in üzerine basa basa ifade ettiği Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalamak adına transfer çalışmalarını hızlandıran sarı kırmızılı ekipte oluşturulacak kadronun mimarlarından biri de scout ekibi olacak.

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Galatasaray scout ekibi 9 ismi takipte

Cimbom'un scout ekibi teknik direktör Fatih Terim'in talimatıyla bir liste oluşturdu ve tecrübeli teknik adama kısa süre sonra raporunu sunacak.

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Galatasaray scout ekibi 9 ismi takipte

Kısa vadede Onyekuru gibi etki yaratacak futbolculardan oluşturulan ve scout ekibinin takibe aldığı futbolcular şunlar:

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Galatasaray scout ekibi 9 ismi takipte

AWER MABİL (MİDTJYLLAND)

Danimarka ekibi Midtjylland'da görev yapan Awer Mabil potansiyeli ile Avrupa'nın önde gelen takımlarının radarına girmiş bir isim. 23 yaşındaki kanat oyuncusu ağırlıklı olarak sağda oynuyor.

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Galatasaray scout ekibi 9 ismi takipte

Piyasa değeri: 1,5 milyon euro
Yaş: 23
Sözleşme bitiş tarihi: 2020

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