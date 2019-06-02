02 Haziran 2019, Pazar
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Galatasaray scout ekibi 9 ismi takipte
Galatasaray'ın bu sezon elde ettiği şampiyonlukta en büyük rol oynayan yıldızlarından biri olan Henry Onyekuru'nun Everton'a dönme ihtimali oldukça yüksek. Onyekuru'yu öncelikli olarak kadrosuna dahil etmeyi planlayan Everton bunu başaramaması durumunda gelecek yüksek transfer tekliflerini değerlendirmeyi planlıyor. Hal böyle olunca, sarı kırmızılı ekip de alternatif isim arayışlarına başladı.
Giriş Tarihi: 02.06.2019 15:45 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 16:08
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