Galatasaray scout ekibi 9 ismi takipte

Galatasaray'ın bu sezon elde ettiği şampiyonlukta en büyük rol oynayan yıldızlarından biri olan Henry Onyekuru'nun Everton'a dönme ihtimali oldukça yüksek. Onyekuru'yu öncelikli olarak kadrosuna dahil etmeyi planlayan Everton bunu başaramaması durumunda gelecek yüksek transfer tekliflerini değerlendirmeyi planlıyor. Hal böyle olunca, sarı kırmızılı ekip de alternatif isim arayışlarına başladı.

Giriş Tarihi: 02.06.2019 15:45 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 16:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





