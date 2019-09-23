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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi şok gelişme! Canlı yayında açıkladı
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında karşılaştığı BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Malatya deplasmanından 1 puanla ayrılan sarı-kırmızılılarda gözler cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisine çevrildi. Sahasında ağırlayacağı ezeli rakibini mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Paris Saint-Germain maçına moralli çıkmak isteyen Cimbom'da dev maç öncesi şok bir gelişme yaşandı. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 23.09.2019 16:34 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 17:04
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