23 Eylül 2019, Pazartesi

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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi şok gelişme! Canlı yayında açıkladı

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında karşılaştığı BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Malatya deplasmanından 1 puanla ayrılan sarı-kırmızılılarda gözler cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisine çevrildi. Sahasında ağırlayacağı ezeli rakibini mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Paris Saint-Germain maçına moralli çıkmak isteyen Cimbom'da dev maç öncesi şok bir gelişme yaşandı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 23.09.2019 16:34 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 17:04
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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi şok gelişme! Canlı yayında açıkladı

Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan son şampiyon Galatasaray, üst üste aldığı Kayserispor ve Kasımpaşa galibiyetleriyle derin bir nefes almıştı.

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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi şok gelişme! Canlı yayında açıkladı

Sarı-kırmızılılar, ligin 5. haftasında ise Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi şok gelişme! Canlı yayında açıkladı

Cimbom, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşılaştığı rakibiyle 89. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalarak üç puanı kıl payı kaçırdı.

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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi şok gelişme! Canlı yayında açıkladı

Cezası nedeniyle kulübede yer almayan Fatih Terim'in Fenerbahçe ve PSG maçları öncesi ilk 11'de yaptığı değişiklikler ise maça damga vurdu.

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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi şok gelişme! Canlı yayında açıkladı

Tecrübeli teknik adam, Feghouli'yi maç kadrosuna almamasının ardından Falcao, Mariano, Lemina'yı da yedek soyundurdu.

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