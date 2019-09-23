23 Eylül 2019, Pazartesi
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Turgay Demir: Hasan Şaş ve Levent Şahin altyapıya gönderilecek
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Sabah Sporu programında Galatasaray yardımcı antrenörleri Hasan Şaş ve Levent Şahin'in altyapıya gönderileceğini açıkladı.
23.09.2019
Demir'in açıklamaları şu şekilde:
"Güvendiğim bir kaynağa göre Hasan Şaş ve Levent Şahin altyapıya gönderilecek. Hamza Hamzaoğlu ya da Cihat Arslan Galatasaray'a yardımcı antrenör olacak. Eğer durum böyleyse iki şey olabilir. Birincisi Fatih Terim, Malatyaspor maçında yapılan oyuncu değişikliklerine karışmamıştır. İkincisi, gündem değiştirmek için bir hamle olabilir."
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