24 Eylül 2019, Salı
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Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu sesleri!
Galatasaray'da Fatih Terim'in kulübedeki eksikliği oldukça fazla hissediliyor. Terim'in cezası nedeniyle kulübede olmadığı maçlarda takımın başında sahaya çıkan Levent Şahin'e tepkiler büyüyor. Özellikle yaptığı oyuncu değişiklikleriyle eleştirilen Şahin, Galatasaray taraftarları tarafından son oynanan ve 2 puan kaybedilen Yeni Malatyaspor maçı sonrası günah geçisi ilan edildi. Bu olaylar üzerine Fatih Terim'in yardımcılığı için bir dönem Galatasaray'ın başında üç kupa kazanan Hamza Hamzaoğlu sesleri yükselmeye başladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24.09.2019 01:02 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 01:10
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