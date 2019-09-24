24 Eylül 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu sesleri!

Galatasaray'da Fatih Terim'in kulübedeki eksikliği oldukça fazla hissediliyor. Terim'in cezası nedeniyle kulübede olmadığı maçlarda takımın başında sahaya çıkan Levent Şahin'e tepkiler büyüyor. Özellikle yaptığı oyuncu değişiklikleriyle eleştirilen Şahin, Galatasaray taraftarları tarafından son oynanan ve 2 puan kaybedilen Yeni Malatyaspor maçı sonrası günah geçisi ilan edildi. Bu olaylar üzerine Fatih Terim'in yardımcılığı için bir dönem Galatasaray'ın başında üç kupa kazanan Hamza Hamzaoğlu sesleri yükselmeye başladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.09.2019 01:02 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 01:10
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Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu sesleri!

Galatasaray, Süper Lig'in 5.haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk oldu.

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Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu sesleri!

Sarı-kırmızılılar rakibiyle son dakikalarda yediği golle 1-1 berabere kalarak 6.haftada oynanacak derbi öncesi 2 puan kaybetti.

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Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu sesleri!

Maç sonunda ise, karşılaşmaya cezalı Fatih Terim'in yerine sahaya çıkan Levent Şahin'e tepkiler vardı.

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Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu sesleri!

Özellikle maç içerisinde yaptığı değişikliklerde tepki çeken Şahin, Galatasaray taraftarları tarafından yetersiz olarak değerlendirildi.

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Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu sesleri!

Mücadelenin 89.dakikada Falcao'yu oyuna alması ve İkinci yarı orta sahada iyi mücadele eden Ömer Bayram'ı sol beke çekmesi bardağı taşıran son damla oldu.

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