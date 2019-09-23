23 Eylül 2019, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Usta yazardan şok sözler: Fatih Terim hesap vermeli
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, 89. dakikada yediği golle mücadeleden 1 puanla ayrıldı. Maç sonrası ise spor basının usta yazarları, zorlu mücadeleyi yorumladı. İşte o yazılar...
Giriş Tarihi: 23.09.2019 13:52
- 1
- 85
- 2
- 85
- 3
- 85
- 4
- 85
- 5
- 85
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"