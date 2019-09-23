23 Eylül 2019, Pazartesi

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Usta yazardan şok sözler: Fatih Terim hesap vermeli

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, 89. dakikada yediği golle mücadeleden 1 puanla ayrıldı. Maç sonrası ise spor basının usta yazarları, zorlu mücadeleyi yorumladı. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 23.09.2019 13:52
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Usta yazardan şok sözler: Fatih Terim hesap vermeli

Falcao'yu neden aldınız? | Zeki Uzundurukan

Falcao'nun yedek kulübesinde tutulması, hepimiz için büyük bir sürprizdi. Şaka gibi yahu! Falcao üzerinden rotasyon yapılır mı hiç?

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Usta yazardan şok sözler: Fatih Terim hesap vermeli

Malatyaspor'un savunmasını önde kurması, Galatasaray'ın çok rahat pozisyona girmesinde başrol oynadı. Ev sahibi takımın savunma arkasına atılan her topta Galatasaray gol pozisyonuna girdi.

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Usta yazardan şok sözler: Fatih Terim hesap vermeli

Galatasaray ilk yarıda yan topları o kadar etkili kullandı ki, Farnolle gününde olmasaydı sarı-kırmızılılar ilk yarıda farklı bir skorla soyunma odasına gidebilirdi.

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Usta yazardan şok sözler: Fatih Terim hesap vermeli

Ömer Bayram, Seri'nin kafa golünde öylesine müthiş bir orta kesti ki ceza sahasına. Babel mükemmel oynuyor, çok da formda. Malatyaspor savunmasını maç boyunca çok rahatsız etti, geriye gelip top çıkardı.

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Usta yazardan şok sözler: Fatih Terim hesap vermeli

İlk yarıda Malatyaspor; Donald ve Jahovic ile rakip kaleyi yoklarken, Galatasaray golden sonra 3 net pozisyona girdi. Andone iyi niyetli bir hücumcu. Takım arkadaşlarına alıştıkça çok daha iyi olacağını gösterdi..

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