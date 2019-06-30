Galatasaray'da Fatih Terim'in zor kararı! İki yıldızdan biri gidecek

Suudi Arabistan ekiplerinin Mbaye Diagne'yi transfer etmekte çabuk davranmaması Galatasaray'ı da olumsuz etkiledi. Sarı kırmızılı kulübün transfer bütçesine yönelik planları gecikmeden dolayı sekteye uğradı. Bu konuda B planını yapan Aslan, gecikme uzarsa iki yıldızından birini feda edecek ve bu şekilde transferlerin önünü açacak.