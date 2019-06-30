30 Haziran 2019, Pazar
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Galatasaray'da Fatih Terim'in zor kararı! İki yıldızdan biri gidecek
Suudi Arabistan ekiplerinin Mbaye Diagne'yi transfer etmekte çabuk davranmaması Galatasaray'ı da olumsuz etkiledi. Sarı kırmızılı kulübün transfer bütçesine yönelik planları gecikmeden dolayı sekteye uğradı. Bu konuda B planını yapan Aslan, gecikme uzarsa iki yıldızından birini feda edecek ve bu şekilde transferlerin önünü açacak.
Giriş Tarihi: 30.06.2019 14:22 Güncelleme Tarihi: 30.06.2019 14:23
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