Galatasaray'a transferini sosyal medyadan açıkladı!

Transferde atağa geçen Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Adem Büyük, Ozornwafor ve Ryan Babel'i kadrosuna katmıştı. Çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımın son transferi ise sosyal medyadan işte böyle açıklandı...