30 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a transferini sosyal medyadan açıkladı!

Transferde atağa geçen Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Adem Büyük, Ozornwafor ve Ryan Babel'i kadrosuna katmıştı. Çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımın son transferi ise sosyal medyadan işte böyle açıklandı...

Giriş Tarihi: 30.06.2019 12:46 Güncelleme Tarihi: 30.06.2019 13:00
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Galatasaray'a transferini sosyal medyadan açıkladı!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde hareketli saatler yaşıyor.

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Galatasaray'a transferini sosyal medyadan açıkladı!

Sarı-kırmızılı takım son olarak Ryan Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor gibi isimlerle kadrosuna takviye yapmıştı.

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Galatasaray'a transferini sosyal medyadan açıkladı!

Teknik direktör Fatih Terim'in ise Ever Banega'da ısrarcı olduğu ifade edilirken, Galatasaray ve Sevilla arasındaki görüşmeler sürüyor.

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Galatasaray'a transferini sosyal medyadan açıkladı!

Öte yandan sarı-kırmızılı takımla ilgili sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşıma imza atıldı.

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Galatasaray'a transferini sosyal medyadan açıkladı!

Altay'ın eski futbolcusu Emre Balcı, yaptığı paylaşım ile Ulaş Zengin'in sarı-kırmızılılara transfer olduğunu iddia etti. Balcı'nın paylaşımının üzerine "Kardeşimin Galatasaray'a transferini kutluyoruz" notunu düşmesi dikkat çekti.

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