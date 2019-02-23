23 Şubat 2019, Cumartesi

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Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer planı ortaya çıktı! Tam 3 isim...

UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica'ya elenerek Süper Lig ve Türkiye Kupası'na odaklanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, gelecek sezon için transfer planlamalarına şimdiden başladı.

Giriş Tarihi: 23.02.2019 20:37 Güncelleme Tarihi: 23.02.2019 20:45
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Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer planı ortaya çıktı! Tam 3 isim...

UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica'ya elenen Galatasaray'da tek hedef Süper Lig'de şampiyonluk.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer planı ortaya çıktı! Tam 3 isim...

Devre arasında Diagne'yi transfer eden ancak golcü oyuncudan beklenenin alınamamasının ardından Fatih Terim gözünü yeni golcü isme çevirdi.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer planı ortaya çıktı! Tam 3 isim...

Galatasaray Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan'la ilgileniyor. Beşiktaş'ın da listesinde olan kaleci Milli Takım'a da çağrılıyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer planı ortaya çıktı! Tam 3 isim...

Terim'in transfer listesi

Şimdiden önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları için düğmeye basan Galatasaray'da Fatih Terim, yönetimden sağ bek, ön libero ve kanat pozisyonları için 3 oyuncu istedi. Oyuncu izleme ekibi de bu doğrultuda araştırmalarına başladı.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer planı ortaya çıktı! Tam 3 isim...

Travnik iddiası

Luyindama, Marcao ve Onyekuru gibi isimleri takıma kazandıran scout ekibi rotasını Jablonec'te oynayan Travnik'e çevirdi. Genç yıldız performansıyla göz dolduruyor.

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