Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer planı ortaya çıktı! Tam 3 isim...

Terim'in transfer listesi

Şimdiden önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları için düğmeye basan Galatasaray'da Fatih Terim, yönetimden sağ bek, ön libero ve kanat pozisyonları için 3 oyuncu istedi. Oyuncu izleme ekibi de bu doğrultuda araştırmalarına başladı.