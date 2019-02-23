23 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Belhanda'dan flaş transfer açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, takımının şampiyonluk şansına ve olası transferine dair açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 23.02.2019 22:30
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Galatasaray'da Belhanda'dan flaş transfer açıklaması!

Benfica ile 0-0 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray'da Younes Belhanda, Lizbon'daki karşılaşma sonunda Süper Lig ve Galatasaray hakkında önemli açıklamalara imza attı.

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Galatasaray'da Belhanda'dan flaş transfer açıklaması!

Ligde Başakşehir'in gerisinde oldukları hatırlatılan Younes Belhanda'nın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde;

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Galatasaray'da Belhanda'dan flaş transfer açıklaması!

"Artık lige döndük ve 22. şampiyonluk için motive olduk."

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Galatasaray'da Belhanda'dan flaş transfer açıklaması!

"Evet, Başakşehir ligde 6 puan önümüzde. Ama onlar bizim sahamıza gelecekler. Bu karşılaşma Başakşehir için hiç de kolay olmayacak."

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Galatasaray'da Belhanda'dan flaş transfer açıklaması!

"Geçen sene olduğu gibi kalan maçlarda Başakşehir ile birlikte diğer rakiplerimizi de mağlup edip yine şampiyon olacağımıza inanıyorum."

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