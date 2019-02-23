Hıncal Uluç, Benfica'ya elenen Galatasaray ve Fatih Terim'i çok sert eleştirdi

SABAH'ın usta yazarı ve ASpor yorumcusu Hıncal Uluç, Benfica'ya elenen Galatasaray'ın performansını eleştirdi ve Fatih Terim'in tercihleri için de sert ifadeler kullandı. Galatasaray'ın yabancı futbolculardan oluşan ilk 11'i üzerinden oyunu okuyan Uluç, Fatih Terim'in 'nefret ettiği' bir de futbolcunun ismini verdi. İşte Hıncal Uluç'un gündem yaratacak o yazısı...