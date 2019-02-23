23 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Hıncal Uluç, Benfica'ya elenen Galatasaray ve Fatih Terim'i çok sert eleştirdi

SABAH'ın usta yazarı Hıncal Uluç, Benfica'ya elenen Galatasaray'ın performansını eleştirdi ve Fatih Terim'in tercihleri için de sert ifadeler kullandı. Galatasaray'ın yabancı futbolculardan oluşan ilk 11'i üzerinden oyunu okuyan Uluç, Fatih Terim'in 'nefret ettiği' bir de futbolcunun ismini verdi. İşte Hıncal Uluç'un gündem yaratacak o yazısı...

Giriş Tarihi: 23.02.2019 11:24 Güncelleme Tarihi: 23.02.2019 11:31
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Hıncal Uluç, Benfica'ya elenen Galatasaray ve Fatih Terim'i çok sert eleştirdi

SABAH'ın usta yazarı ve ASpor yorumcusu Hıncal Uluç, Benfica'ya elenen Galatasaray'ın performansını eleştirdi ve Fatih Terim'in tercihleri için de sert ifadeler kullandı. Galatasaray'ın yabancı futbolculardan oluşan ilk 11'i üzerinden oyunu okuyan Uluç, Fatih Terim'in 'nefret ettiği' bir de futbolcunun ismini verdi. İşte Hıncal Uluç'un gündem yaratacak o yazısı...

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Hıncal Uluç, Benfica'ya elenen Galatasaray ve Fatih Terim'i çok sert eleştirdi

Dün benim köşemde FİFA Başkanı İnfantino'nun geçen hafta İstanbul'da Türkiye için söylediği laflar vardı.. "Alt yapıya önem verin. Kendi oyuncularınızı yetiştirin. Onlar renklerini benimserler.."

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Hıncal Uluç, Benfica'ya elenen Galatasaray ve Fatih Terim'i çok sert eleştirdi

Hemen bir kaç sayfa ötesinde de, spor sayfamızda bir başlık.. "11 yabancılı Galatasaray'ı ALT YAPI ezdi." Tesadüfe bakar mısınız?. Biri uyaran, öteki uyarının ne kadar gerçek olduğunu gösteren iki yazı, ayni gün, ayni Sabah'ta..

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Hıncal Uluç, Benfica'ya elenen Galatasaray ve Fatih Terim'i çok sert eleştirdi

Ben sporu yönetsem bu başlığı çift sütun bir habere değil, 8 sütun manşete koyardım.. Her şeyi anlatan muhteşem bir başlıktı çünkü..

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Hıncal Uluç, Benfica'ya elenen Galatasaray ve Fatih Terim'i çok sert eleştirdi

Galatasaray'ın 11 yabancıdan kurulu "Ruhsuzlar Takımı"nı, alt yapıdan gelen 6 futbolcusu ile sahaya çıkan, yaş ortalaması 22 olan Benfica İstanbul'da yenmiş, kendi sahasında ise, Kedi- Fare oyunu oynamıştı.

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