23 Şubat 2019, Cumartesi
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Hıncal Uluç, Benfica'ya elenen Galatasaray ve Fatih Terim'i çok sert eleştirdi
SABAH'ın usta yazarı Hıncal Uluç, Benfica'ya elenen Galatasaray'ın performansını eleştirdi ve Fatih Terim'in tercihleri için de sert ifadeler kullandı. Galatasaray'ın yabancı futbolculardan oluşan ilk 11'i üzerinden oyunu okuyan Uluç, Fatih Terim'in 'nefret ettiği' bir de futbolcunun ismini verdi. İşte Hıncal Uluç'un gündem yaratacak o yazısı...
Giriş Tarihi: 23.02.2019 11:24 Güncelleme Tarihi: 23.02.2019 11:31
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