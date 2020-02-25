25 Şubat 2020, Salı
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da Fatih Terim ilk kez totem yaptı ve...
Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti ve rakibini deplasmanda 21 yıl aradan sonra galip geldi. Bu sonucu sarı-kırmızılı taraftarlar coşkuyla kutladı. Öte yandan dev derbiyle ilgili ilginç bir detay da ortaya çıktı. Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşma öncesi kariyerinde ilk kez totem yaptı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 25.02.2020 11:26
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...