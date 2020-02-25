Galatasaray'da Fatih Terim ilk kez totem yaptı ve...

TAKIM ELBİSE YERİNE EŞOFMAN

Hem deplasmanda hem de Türk Telekom Stadyumu'nda her zaman maçlara takım elbise ve palto ile çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu geleneğe Kadıköy'de son verdi. Maç günü iki kızının ricası ve ısrarlı talebi üzerine Fatih Terim, Fenerbahçe deplasmanına bu kez takım elbise ile değil Galatasaray eşofmanı ve montu ile çıktı.