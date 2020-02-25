25 Şubat 2020, Salı

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Galatasaray'da Fatih Terim ilk kez totem yaptı ve...

Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti ve rakibini deplasmanda 21 yıl aradan sonra galip geldi. Bu sonucu sarı-kırmızılı taraftarlar coşkuyla kutladı. Öte yandan dev derbiyle ilgili ilginç bir detay da ortaya çıktı. Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşma öncesi kariyerinde ilk kez totem yaptı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.02.2020 11:26
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Galatasaray'da Fatih Terim ilk kez totem yaptı ve...

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup eden sarı-kırmızılılarda yüzler gülüyor...

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Galatasaray'da Fatih Terim ilk kez totem yaptı ve...

Yine Fatih Terim yönetiminde son olarak 1999 yılında oynanan mücadeleyi kazanan sarı-kırmızılılar, rakibini Donk, Falcao ve Onyekuru kaydetti.

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Galatasaray'da Fatih Terim ilk kez totem yaptı ve...

20 YIL SONRA KAZANDI
G.Saray 22 Aralık 1999'da Kadıköy'de kazandığında yine takımın başında bulunan Fatih Terim taraftarın ve camianın 20 yıllık ��zleminin bu sezon giderilmesinde başrolde bulunurken karşılaşmanın perde arkasında güzel bir detay daha yaşandı.

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Galatasaray'da Fatih Terim ilk kez totem yaptı ve...

HİÇ TOTEM YAPMIYORDU
Futbolda birçok oyuncu ve teknik adamın uğuruna inandığı totemleri bulunurken sarı kırmızılı takımla 8 şampiyonluk ve 1 UEFA Kupası da dahil olmak üzere tam 20 kupa kaldıran Terim'in totemine hiç rastlanmamıştı. Taa ki, kızları Merve Terim Çetin ile Buse Terim Bahçekapılı'nın ricasına kadar...

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Galatasaray'da Fatih Terim ilk kez totem yaptı ve...

TAKIM ELBİSE YERİNE EŞOFMAN
Hem deplasmanda hem de Türk Telekom Stadyumu'nda her zaman maçlara takım elbise ve palto ile çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu geleneğe Kadıköy'de son verdi. Maç günü iki kızının ricası ve ısrarlı talebi üzerine Fatih Terim, Fenerbahçe deplasmanına bu kez takım elbise ile değil Galatasaray eşofmanı ve montu ile çıktı.

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