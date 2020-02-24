Galatasaray'da Fenerbahçe sırrı ortaya çıktı! Fatih Terim...

Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. Rakibini Donk, Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, 21 yıl aradan sonra Kadıköy'de ezeli rakibini yenmeyi başardı. İkinci yarıda yakaladığı çıkışla şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim'in sırrı da ortaya çıktı. Son dakika Galatasaray haberleri...