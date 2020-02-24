24 Şubat 2020, Pazartesi

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Galatasaray'da Fenerbahçe sırrı ortaya çıktı! Fatih Terim...

Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. Rakibini Donk, Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, 21 yıl aradan sonra Kadıköy'de ezeli rakibini yenmeyi başardı. İkinci yarıda yakaladığı çıkışla şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim'in sırrı da ortaya çıktı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 24.02.2020 19:02
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Galatasaray'da Fenerbahçe sırrı ortaya çıktı! Fatih Terim...

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla devirmeyi başarırken, Kadıköy'deki 21 yıllık galibiyet hasretine de son vermiş oldu.

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Galatasaray'da Fenerbahçe sırrı ortaya çıktı! Fatih Terim...

Sarı kırmızılılar, son olarak Aralık 2019'da Göztepe mağlubiyeti alırken, sonrasında çıktığı 7 müsabakadan da galibiyetle ayrılarak büyük bir ivme yakaladı.

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Galatasaray'da Fenerbahçe sırrı ortaya çıktı! Fatih Terim...

Peki, Galatasaray'ın başarısındaki sır ne oldu? Ligin ilk yarısında inişli çıkışlı bir performans sergileyen sarı kırmızılıların 2. yarıdaki yükselişinin ardında yatan en büyük etmen ne?

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Galatasaray'da Fenerbahçe sırrı ortaya çıktı! Fatih Terim...

Galatasaray'ın özellikle ligin 2. yarılarında yaptığı transferler son 2 sezona damga vururken, detaylar da ortaya çıktı.

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Galatasaray'da Fenerbahçe sırrı ortaya çıktı! Fatih Terim...

2018-19 SEZONU

Galatasaray, 2018-19 sezonuna Maicon ve Serdar Aziz ikilisiyle başlamıştı. Brezilyalı savunmacı Maicon'un formsuzluğu ve kritik maçlardaki hataları ön plana çıkarken, sarı kırmızılıların puan kayıplarında eleştirilere maruz kalıyordu.

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