25 Şubat 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de 23. haftada zirve yarışı veren 6 takımın birbiriyle karşılaşmasıyla beraber şampiyonluk yarışı iyice alev aldı. Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmaları sonrası iddaa risk yönetimi de şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte yeni oranlar...

Giriş Tarihi: 25.02.2020 17:26
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de 21. hafta mücadeleleri sonrası iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.

İŞTE GÜNCEL ŞAMPİYONLUK ORANLARI...

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

KAYSERİSPOR: -

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

ANKARAGÜCÜ: -

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

KASIMPAŞA: -

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

ANTALYASPOR: 5,000.00

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