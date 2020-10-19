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Galatasaray'da Falcao'nun yanına sürpriz transfer! 'Yeni Ibrahimovic' Aslan olacak

Yaz transfer ve tescil döneminin sona ermesinin ardından zaman kaybetmeden ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında orta saha ve Marcao'nun ayrılığına karşı bir de stoper takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda bir de forvet transferi yapma kararı aldı. Bu doğrultuda arayışlarını hızlandıran tecrübeli çalıştırıcı, Zlatan Ibrahimovic potansiyeli gördüğü genç yıldızın transferi için olumlu rapor verdi. İşte o isim... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 19.10.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 12:52
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Galatasaray'da Falcao'nun yanına sürpriz transfer! 'Yeni Ibrahimovic' Aslan olacak

Sezona hızlı bir giriş yaptıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda eden, ligde de üst üste puan kayıpları yaşayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray'da Falcao'nun yanına sürpriz transfer! 'Yeni Ibrahimovic' Aslan olacak

Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle taraftarını memnun edemeyen Aslan, ocak ayında durumu tersine çevirmeyi planlıyor.

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Galatasaray'da Falcao'nun yanına sürpriz transfer! 'Yeni Ibrahimovic' Aslan olacak

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, stoper ve orta sahanın yanı sıra forvet transferi için de arayışlarını hızlandırdı.

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Galatasaray'da Falcao'nun yanına sürpriz transfer! 'Yeni Ibrahimovic' Aslan olacak

Avrupa futbolunu yakından takip eden Terim'in yeni favorisi ise Danimarka Milli Takımı…

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Galatasaray'da Falcao'nun yanına sürpriz transfer! 'Yeni Ibrahimovic' Aslan olacak

Avrupa'nın şu anda yükselen değeri olduğuna inanan tecrübeli teknik adam, özellikle çalışkanlık ve disiplinleri sayesinde Danimarka'nın Avrupa Şampiyonası'nda ve Dünya Kupası'nda başarı kazanacağına inanıyor.

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