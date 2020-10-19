19 Ekim 2020, Pazartesi
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Galatasaray'da Falcao'nun yanına sürpriz transfer! 'Yeni Ibrahimovic' Aslan olacak
Yaz transfer ve tescil döneminin sona ermesinin ardından zaman kaybetmeden ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında orta saha ve Marcao'nun ayrılığına karşı bir de stoper takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda bir de forvet transferi yapma kararı aldı. Bu doğrultuda arayışlarını hızlandıran tecrübeli çalıştırıcı, Zlatan Ibrahimovic potansiyeli gördüğü genç yıldızın transferi için olumlu rapor verdi. İşte o isim... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
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