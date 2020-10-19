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Galatasaray'da Marcao'nun yerine Perulu stoper! Bedavaya gelecek

Yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından zaman kaybetmeden ocak ayı ve gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Galatasaray'da gözler stoper transferine çevrildi. Marcao'nun Roma ve Newcastle United gibi kulüplerin radarında girmesinin ardından oyuncuyu yüklü bir bonservis bedeliyle satmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim, Brezilyalı futbolcunun alternatifini buldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 19.10.2020 09:13
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Galatasaray'da Marcao'nun yerine Perulu stoper! Bedavaya gelecek

Birçok takımın transfer listesinde yer alan Marcao'yu devre arasında ya da sezon sonunda satmayı planlayan Galatasaray, Brezilyalı stoperin alternatifini buldu.

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Galatasaray'da Marcao'nun yerine Perulu stoper! Bedavaya gelecek

Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Marcao ile yolları ayırması durumunda rotasını hemen Arjantin'e çevirecek.

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Galatasaray'da Marcao'nun yerine Perulu stoper! Bedavaya gelecek

Yönetim scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Velez Sarsfield'lı Luis Abram'ı gözüne kestirmiş durumda. Teknik heyet de Perulu stoperi izledi ve onay verdi.

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Galatasaray'da Marcao'nun yerine Perulu stoper! Bedavaya gelecek

Üstelik 24 yaşındaki Abram'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yani Cimbom, Marcao'dan iyi bir gelir elde edip yerini bedavaya doldurabilir.

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Galatasaray'da Marcao'nun yerine Perulu stoper! Bedavaya gelecek

Marcao gibi sol ayaklı olan Abram 1.80 boyunda. 20 kez Peru formasını giyen genç yıldız 1 gol attı. Abram'ın piyasa değeri 7 milyon Euro.

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