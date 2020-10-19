Galatasaray'da Marcao'nun yerine Perulu stoper! Bedavaya gelecek

Yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından zaman kaybetmeden ocak ayı ve gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Galatasaray'da gözler stoper transferine çevrildi. Marcao'nun Roma ve Newcastle United gibi kulüplerin radarında girmesinin ardından oyuncuyu yüklü bir bonservis bedeliyle satmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim, Brezilyalı futbolcunun alternatifini buldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...