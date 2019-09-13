Galatasaray'da Falcao tarihe geçti! İşte o istatistik

Galatasaray ile Kasımpaşa Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler Radamel Falcao ve Lemina ilk defa sarı-kırmızılı formayı giydi. Galatasaray'ın dünya yıldızı Falcao, Kasımpaşa maçında sarı-kırmızılı takımın tarihine adını yazdırdı. İşte Falcao'nun Galatasaray tarihine adını yazdırdığı detay...

Giriş Tarihi: 13.09.2019 23:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





