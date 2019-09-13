14 Eylül 2019, Cumartesi

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Galatasaray'da Falcao tarihe geçti! İşte o istatistik

Galatasaray ile Kasımpaşa Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler Radamel Falcao ve Lemina ilk defa sarı-kırmızılı formayı giydi. Galatasaray'ın dünya yıldızı Falcao, Kasımpaşa maçında sarı-kırmızılı takımın tarihine adını yazdırdı. İşte Falcao'nun Galatasaray tarihine adını yazdırdığı detay...

Giriş Tarihi: 13.09.2019 23:54
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Galatasaray'da Falcao tarihe geçti! İşte o istatistik
Galatasaray'ın büyük sükse yaratan transferi Radamel Falcao tarihe geçti.
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Galatasaray'da Falcao tarihe geçti! İşte o istatistik

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı tek golle geçti.

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Galatasaray'da Falcao tarihe geçti! İşte o istatistik
Sarı-kırmızılı takım, ilk yarıda Radamel Falcao'nun golüyle 1-0 üstünlük yakaladı. İkinci yarıda iki önemli fırsatı değerlendiremeyen Galatasaray, sahadan 1-0 üstünlükle ayrıldı.
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Galatasaray'da Falcao tarihe geçti! İşte o istatistik

Süper Lig'in 4. haftasında üst üste ikinci kez kazanan Galatasaray, puanını 7'ye çıkardı.

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Galatasaray'da Falcao tarihe geçti! İşte o istatistik

Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Belçika ekibi Club Brugge ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral buldu.

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