14 Eylül 2019, Cumartesi
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Galatasaray Falcao ile kazandı sosyal medya yıkıldı! İşte yorumlar
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun golüyle 1-0 mağlup ederek puanını 7'ye yükseltti. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise mücadele sonrası sosyal medya hesaplarından Falcao ile ilgili paylaşımlarda bulundu. İşte sosyal medyadaki Falcao tepkileri...
Giriş Tarihi: 13.09.2019 23:08
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