Galatasaray Falcao ile kazandı sosyal medya yıkıldı! İşte yorumlar

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun golüyle 1-0 mağlup ederek puanını 7'ye yükseltti. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise mücadele sonrası sosyal medya hesaplarından Falcao ile ilgili paylaşımlarda bulundu. İşte sosyal medyadaki Falcao tepkileri...

Giriş Tarihi: 13.09.2019 23:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





