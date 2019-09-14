14 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Levent Şahin açıkladı! İşte Falcao'nun oyundan çıkma sebebi

Süper Lig'in 4. hafta açılış mücadelesinde Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı Falcao'nun ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Karşılaşma sonrası her iki takımın oyuncu ve antrenörlerinden açıklamalar geldi. Öte yandan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, oyundan çıkmak istemediği iddia edilen Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun neden oyundan alındığına da açıklık getirdi.

Giriş Tarihi: 14.09.2019 00:38 Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 00:44
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Levent Şahin açıkladı! İşte Falcao'nun oyundan çıkma sebebi

MARIANO: "Evimizde kesinlikle 3 puan almak istiyorduk. Bir önceki maçta berabere kalmıştık."

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Levent Şahin açıkladı! İşte Falcao'nun oyundan çıkma sebebi

"Moralli şekilde Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanmak istiyorduk. Şükürler olsun ki galibiyeti aldık."

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Levent Şahin açıkladı! İşte Falcao'nun oyundan çıkma sebebi

"İkinci yarı biraz yorgunluk hissettik. Bunun sebebini milli takım dönüşleri olarak düşünüyorum."

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Levent Şahin açıkladı! İşte Falcao'nun oyundan çıkma sebebi

HAJRADINOVIC: "Galatasaray gibi rakibe karşı deplasmanda oynamak gerçekten zor. Fakat yakaladığımız şansları değerlendiremedik. Şans da yanımızda değildi."

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Levent Şahin açıkladı! İşte Falcao'nun oyundan çıkma sebebi

"Kafamızı dik tutup daha iyi sonuçlar almaya odaklanmalıyız."

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