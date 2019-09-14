Levent Şahin açıkladı! İşte Falcao'nun oyundan çıkma sebebi

Süper Lig'in 4. hafta açılış mücadelesinde Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı Falcao'nun ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Karşılaşma sonrası her iki takımın oyuncu ve antrenörlerinden açıklamalar geldi. Öte yandan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, oyundan çıkmak istemediği iddia edilen Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun neden oyundan alındığına da açıklık getirdi.

Giriş Tarihi: 14.09.2019 00:38 Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 00:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





