26 Aralık 2019, Perşembe

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Galatasaray'da Falcao depremi! Yeni takımını açıkladılar

Ara transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak yönetiminde çalışmalar tam gaz devam ediyor. Birçok yıldızla iletişime geçen sarı-kırmızılılarda gelecek isimler bir yana gidecek isimler de netleşiyor. Bu bağlamda listesini belirleyen Cimbom'da flaş bir gelişme yaşandı. Transfer piyasasında deprem etkisi yaratacak bu haber İspanya'dan geldi! İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika Radamel Falcao gelişmesi...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 19:22 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 19:31
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Galatasaray'da Falcao depremi! Yeni takımını açıkladılar

Ara transfer dönemi öncesinde Türkiye'den ve dünyadan piyasayı sallayacak haberler üst üste geliyor...

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Galatasaray'da Falcao depremi! Yeni takımını açıkladılar

Sezon başında dev yıldızları kadrosuna dahil eden Galatasaray, bu sayede dünya basınında manşetleri süslemeyi başarmıştı.

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Galatasaray'da Falcao depremi! Yeni takımını açıkladılar

Dünya Kupası apoletli Nzonzi, bir dönem Barcelona'nın peşinde koştuğu Seri ve Chelsea, Atletico Madrid, Manchester United gibi devlerin formasını terleten Kolombiyalı star Radamel Falcao, parçalıyı sırtına geçirmişti.

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Galatasaray'da Falcao depremi! Yeni takımını açıkladılar

Teknik direktör Fatih Terim, üst üste alınan 2 şampiyonluğun ardından gözünü Avrupa kupalarına dikmişti.

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Galatasaray'da Falcao depremi! Yeni takımını açıkladılar

Yıldız isimlerinden beklenilen performansı alamayan Galatasaray, hayal kırıklığına uğramıştı.

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