Galatasaray'da Falcao depremi! Yeni takımını açıkladılar

Ara transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak yönetiminde çalışmalar tam gaz devam ediyor. Birçok yıldızla iletişime geçen sarı-kırmızılılarda gelecek isimler bir yana gidecek isimler de netleşiyor. Bu bağlamda listesini belirleyen Cimbom'da flaş bir gelişme yaşandı. Transfer piyasasında deprem etkisi yaratacak bu haber İspanya'dan geldi! İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika Radamel Falcao gelişmesi...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 19:22 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 19:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





