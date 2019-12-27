Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Yıldız oyuncu İstanbul'a geldi

Galatasaray, ara transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor... Ocak ayında bir çok yıldızı kadrosuna katması beklenilen Cimbom'un bir çok bölge için özel analiz yaptığı ve transfer sezonu başlamadan yıldız isimlerle ön protokol imzaladığı biliniyor... Bu bağlamda çalışmalarına devam eden Cimbom Onyekuru'dan gelen haberle adeta yıkılmıştı. Galatasaray'da bu transfere alternatif ise hemen bulundu. Fatih Terim'in listesinde yer alan yıldız futbolcu İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.12.2019 00:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





