27 Aralık 2019, Cuma

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Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Yıldız oyuncu İstanbul'a geldi

Galatasaray, ara transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor... Ocak ayında bir çok yıldızı kadrosuna katması beklenilen Cimbom'un bir çok bölge için özel analiz yaptığı ve transfer sezonu başlamadan yıldız isimlerle ön protokol imzaladığı biliniyor... Bu bağlamda çalışmalarına devam eden Cimbom Onyekuru'dan gelen haberle adeta yıkılmıştı. Galatasaray'da bu transfere alternatif ise hemen bulundu. Fatih Terim'in listesinde yer alan yıldız futbolcu İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.12.2019 00:29
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Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Yıldız oyuncu İstanbul'a geldi

Göztepe mağlubiyetiyle zirve yarışını iyice zora sokan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

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Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Yıldız oyuncu İstanbul'a geldi

İkinci yarıya gol sorununu çözerek başlamak isteyen sarı-kırmızılı ekip, transfere yoğunlaştı.

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Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Yıldız oyuncu İstanbul'a geldi

Martin Linnes ve Mbaye Diagne'yi yeniden takıma dahil etmeyi planlayan, sarı kırmızılı ekip devrenin ikinci yarısına sil baştan bir kadro ile çıkmayı hedefliyor. Cimbom'da hedef ise skorer kanat oyuncusu.

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Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Yıldız oyuncu İstanbul'a geldi

Teknik direktör Fatih Terim; Belhanda, Emre Mor, Ahmet Çalık, Seri, Nzonzi, Nagatomo ve Mariano gibi yıldızların da üzerini daha önce çizmişti.

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Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Yıldız oyuncu İstanbul'a geldi

Gidenlerin ardından gelmesi planlananların yanı sıra bir de 'Gençlik Operasyonu' planı mevcut.

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