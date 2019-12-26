Transfer savaşı başladı! Fatih Terim ile Abdullah Avcı karşı karşıya...

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Beşiktaş, Fransa liginde forma giyen bir forvet için karşı karşıya geldi. Devre arasında gol sorununu çözmek isteyen Fatih Terim ve Abdullah Avcı, 22 yaşındaki süper yetenek için karşı karşıya geldi. İki teknik adam da transfer komitelerine yıldız adayı için olumlu rapor verdi. Galatasaray ve Beşiktaş'ın bu transferde Lyon, Crystal Palace ve Real Valladolid gibi rakipleri olduğunun da altı çizildi. İşte o gelişmenin detayları...