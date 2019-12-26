26 Aralık 2019, Perşembe

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Transfer savaşı başladı! Fatih Terim ile Abdullah Avcı karşı karşıya...

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Beşiktaş, Fransa liginde forma giyen bir forvet için karşı karşıya geldi. Devre arasında gol sorununu çözmek isteyen Fatih Terim ve Abdullah Avcı, 22 yaşındaki süper yetenek için karşı karşıya geldi. İki teknik adam da transfer komitelerine yıldız adayı için olumlu rapor verdi. Galatasaray ve Beşiktaş'ın bu transferde Lyon, Crystal Palace ve Real Valladolid gibi rakipleri olduğunun da altı çizildi. İşte o gelişmenin detayları...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 16:22 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 16:30
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Transfer savaşı başladı! Fatih Terim ile Abdullah Avcı karşı karşıya...

Türkiye ve dünyada ara transfer sezonu için çalışmalar devam ederken, Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeme bomba gibi düşecek bir transfer yarışına başladığı yazıldı...

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Transfer savaşı başladı! Fatih Terim ile Abdullah Avcı karşı karşıya...

Sezon başında dünyaca ünlü yıldızlar Falcao, Seri, Nzonzi, Lemina, ve Seri gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, bu isimlerden istediği verimi alamamıştı...

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Transfer savaşı başladı! Fatih Terim ile Abdullah Avcı karşı karşıya...

Önce Şampiyonlar Ligi'nden havlu atan sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'ne de katılmaya hak kazanamamış ve taraftarına hüsran yaşatmıştı.

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Transfer savaşı başladı! Fatih Terim ile Abdullah Avcı karşı karşıya...

Avrupa'dan elenmesinin ardından ibreyi Süper Lig'e çeviren Galatasaray, burada da istediğini bulamazken son olarak Göztepe karşılaşmasından mağlubiyetle dönünce, transfer fitilini ateşlemişti.

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Transfer savaşı başladı! Fatih Terim ile Abdullah Avcı karşı karşıya...

Teknik Direktör Fatih Terim, oyuncularına ciddi ikazlarda bulunurken, takımda bir kan değişikliğine gidileceğini ve bunun ara transfer döneminde olacağını aktarmıştı...

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