06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Galatasaray'dan Aboubakar bombası! Anlaşma sağlandı...
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılar bir süredir santrfor arayışlarına devam ediyordu. Çaykur Rizespor'un golcü futbolcusu Vedat Muriç transferinde Rizespor Başkanı'nın inadını kıramayan Aslan, Şampiyonlar Ligi için yıldız futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 06.07.2019 01:09
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