06 Temmuz 2019, Cumartesi

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Galatasaray'dan Aboubakar bombası! Anlaşma sağlandı...

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılar bir süredir santrfor arayışlarına devam ediyordu. Çaykur Rizespor'un golcü futbolcusu Vedat Muriç transferinde Rizespor Başkanı'nın inadını kıramayan Aslan, Şampiyonlar Ligi için yıldız futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 06.07.2019 01:09
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Galatasaray'dan Aboubakar bombası! Anlaşma sağlandı...

Galatasaray'da taraftarı ayağa kaldıracak transfer gelişmesi yaşanıyor.

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Galatasaray'dan Aboubakar bombası! Anlaşma sağlandı...

Geçtiğimiz sezonun çifte kupalı şampiyonu, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Galatasaray'dan Aboubakar bombası! Anlaşma sağlandı...

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre devam eden çalışmalarda sarı-kırmızılı kurmaylar birçok isim ile temas halinde.

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Galatasaray'dan Aboubakar bombası! Anlaşma sağlandı...

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, bir süredir takıma doğrudan katkı verecek santrfor arayışlarına başlamıştı.

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Galatasaray'dan Aboubakar bombası! Anlaşma sağlandı...

Vedat Muriç transferinde Çaykur Rizespor'a teklifini ileten sarı-kırmızılılar Karadeniz ekibinin teklifini reddetmesi sebebi ile transferi beklemeye almıştı.

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