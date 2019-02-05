Galatasarayda dev operasyon!

05 Şubat 2019, Salı
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Galatasaray'da dev operasyon!
Spor Toto Süper Lig'in 20.haftasının tamamlanması ardından zirve ile puan farkı 8'e yükselen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, büyük bir operasyonun hazırlığına başladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2018-2019 sezonunun tamamlanmasının ardından 7 isimle birden yollarını ayırmayı planlıyor.
Giriş Tarihi: 05.02.2019 18:58
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