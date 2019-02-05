05 Şubat 2019, Salı

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Galatasaray'da dev operasyon!

Spor Toto Süper Lig'in 20.haftasının tamamlanması ardından zirve ile puan farkı 8'e yükselen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, büyük bir operasyonun hazırlığına başladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2018-2019 sezonunun tamamlanmasının ardından 7 isimle birden yollarını ayırmayı planlıyor.

Giriş Tarihi: 05.02.2019 18:58
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Galatasarayda dev operasyon!

Galatasaray'da Serdar Aziz, Ozan Kabak, Garry Rodrigues'le yollar ayrıldı. Eren Derdiyok kadro dışı kalırken Maicon da kiralandı.

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Galatasarayda dev operasyon!

Sarı kırmızılı takımda ayrılık yönlü transfer gelişmelerinin sezon sonunda da devam edeceği ve 7 isimle yolların ayrılacağı öğrenildi.

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Galatasarayda dev operasyon!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasım ayında yaptığı açıklamada taraftarlara mesaj vermiş ve 'Büyük bir değişim yaşanacak' demişti.

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Galatasarayda dev operasyon!

Nitekim, Terim'in raporu doğrultusunda Ocak ayı transfer döneminde sarı kırmızılılar Serdar Aziz, Garry Rodrigues ve Ozan Kabak ile yollarını ayırdı.

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Galatasarayda dev operasyon!

Terim, golcü oyuncusu Eren Derdiyok'u ise kadro dışında bıraktı.

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