05 Şubat 2019, Salı

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Fatih Terim'in Emre Akbaba planı!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sakatlığını atlatan ve yeniden takımla çalışmalara başlayan Emre Akbaba için kararını verdi.

Giriş Tarihi: 05.02.2019 18:45
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Fatih Terimin Emre Akbaba planı!

Galatasaray'da Fatih Terim, Emre Akbaba konusunda kararını verdi...

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Fatih Terimin Emre Akbaba planı!

Sakatlığını atlatan ve sarı kırmızılı takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan Emre Akbaba konusunda teknik direktör Fatih Terim son derece titiz davranma kararı aldı.

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Fatih Terimin Emre Akbaba planı!

Zor bir sakatlıktan çıkan Emre'nin maç ve antrenman eksiği nedeniyle Fatih Terim, oyuncusunu hemen sahaya sürmeyecek.


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Fatih Terimin Emre Akbaba planı!

Futbol Arena'nın haberine göre Emre'nin açıklarını kapatması, temposunu yükseltmesi ve uzun süreli sakatlığın verdiği psikolojiyi üzerinden atması için teknik direktör Fatih Terim'in yıldız ismi dinlendirecek.

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Fatih Terimin Emre Akbaba planı!

Hatayspor ile oynanacak kupa ve hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçlarında Emre Akbaba'ya ilk 11'de görev verilmeyecek.

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